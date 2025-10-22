養命酒製造が９日続伸し、１９９１年以来、３４年ぶりの高値をつけた。投資業などを手掛ける湯沢（東京都渋谷区）は２１日の取引終了後、関東財務局に変更報告書を提出した。湯沢と、村上世彰氏の親族である野村幸弘氏の共同保有割合が従来の２１．６８％から２８．０１％に上昇しており、思惑視した買いが入っている。報告義務発生日は１０月１４日。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと