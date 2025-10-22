浦和レッズは22日、オーストラリア出身の18歳DFルカ・ディドゥリカとプロ契約を締結したと発表した。同日にチームに合流予定だが、Jリーグにおける選手登録ウインドーは終了しているため、2025シーズンの公式戦に出場できないことが併せて発表されている。クラブを通じ、身長2メートルのルカ・ディドゥリカは「初めてのプロ契約を浦和レッズと結ぶことになり、大きな誇りと喜びを感じています。この伝統あるクラブの一員になれ