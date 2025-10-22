22日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比238.50円（-0.48％）安の4万9077.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1322、値下がりは245、変わらずは44と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は260.61円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が157.58円、スクリン が8.75円、フジクラ が8.75円、コナミＧ が7.41円と並んだ。 プラス寄与度トップはＴＤＫ