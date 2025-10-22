22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数937、値下がり銘柄数397と、値上がりが優勢だった。 個別では要興業、アールシーコアがストップ高。ホクリヨウ、北海道コカ・コーラボトリング、トーア紡コーポレーション、クリヤマホールディングス、ファーストブラザーズなど22銘柄は年初来高値を更新。ヒーハイスト、ディーブイエックス、イ