卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は23日から本戦が行われる。日本からは多くの有力選手がエントリーしており、なかでもシングルス、ダブルスの両方で注目を集めるのが伊藤美誠（スターツ）の戦いだ。 ■単では張本美、橋本らとの優勝争い 今大会の女子シングルスは、世界ランキング5位までを独占する中国トップ勢が不在で、日本勢にとってはタイトル獲得の絶好のチャンスとなっている。第2シ&