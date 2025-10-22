22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 98675 -20.7 41440 ２. 純金信託 2749121.6 20495 ３. 日経Ｄインバ 2129661.16310 ４. 野村日経平均 1233015.3 50940