2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。両者とも日本代表を率いて2期目。長く率いてきたからこそわかる「日本代表」について語ってくれました。■変化する選手へのアプローチエディー「2015年当時は基本的にアマチュアのチームでした。ラグビーが彼らにとって1日で1番ワクワクする時間で、何かすごいことをやろうと信じさせるのは比較的簡単でした。