巨人は２２日、秋季キャンプの臨時コーチとしてイ・スンヨプ氏を招聘することを発表した。期間は１０月２９日から１１月１３日まで。イ・スンヨプ氏は現役時代、阿部監督とともに２００６年から５シーズン、巨人でプレー。０６年には４１本塁打、翌０７年は３０本塁打をマークして原巨人のＶ奪回に大きく貢献した。「スンちゃん」の相性で親しまれ、指揮官とも親交が深かったＮＰＢ通算１３８本塁打のスラッガー。引退後は韓