株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、歌手・山口かおると23年ぶりに再会した時の思い出を語った。【写真】若い！”彼女”と23年ぶり再会密着2ショットでデレデレ顔の桐谷さん以前より桐谷さんのXに登場する山口。Xでは「山口かおるさんとは、彼女が青木香織の時代、落合郵便局の1日局長をされたので自転車で歌を聴きに行きました。それがご縁でいただいた彼女