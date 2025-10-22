ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）が２２日、東京都内のヤクルト本社を訪れ、成田裕オーナー（７４）に就任あいさつを行った。終了後には社員約１００人が集結し熱烈な歓迎を受けた。手にした「夢へと続く池山だ新たな時代を」とのボードでも熱く激励された。新指揮官は、社員を前にしたあいさつで「来年は急に強くならないかも分からないですが、将来のある選手、またスワローズにしていくバトンを引き継いだと思ってお