歌手の藤あや子さんが、8月に保護したキジ猫「じゃこ天」と先輩猫たちの触れあい動画を投稿しています。 【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」先輩猫マルの死角パンチに “聞いてないですよ…泣”フローリングの床の上に置かれた家具の正面に沿って、じゃこ天がゆっくりと手前にやってくるのですが、家具の角を折れた奥に先輩猫のマルが隠れていて、その様子をじゃこ天の後ろから先輩猫のオレオが見つ