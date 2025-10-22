アイスクーラーに入ったコカ・コーラ製の飲料/Brandon Bell/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米飲料大手コカ・コーラがドナルド・トランプ大統領の要求に応じ、高フルクトース・コーンシロップ（異性化糖）の代替としてサトウキビ糖を使った炭酸飲料の販売を米国で開始した。コカ・コーラはＣＮＮの取材に対し、一部の都市や小売店で同製品の販売を始めていることを確認した。トランプ大統領は先に、コーラにサトウキビ糖を使う