高市早苗氏が選出された２１日の首相指名選挙で、参院の投票結果に“異変”が見られた。この数年、毎回投じられていた伊藤孝恵氏（５０＝国民民主）への１票がなかったのだ。国会で驚きを呼んだのは、菅義偉氏が選ばれた２０２０年９月の首相指名選。参院では会派の代表でもない伊藤氏に１票が入っており、無所属の寺田静氏（５０）が自ら投票したことを明かした。以来、昨年２回の指名選を含めて、伊藤氏への１票が続いていた