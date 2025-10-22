高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」（第18回）が22日に放送され、トキ（高石）と再会した銀二郎（寛一郎）が謝罪と共に“ある提案”をすると、ネット上には「いい人すぎる」「おトキちゃんのことめっちゃ好きじゃん…」「二人で幸せになって」といった声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』トキ（高石あかり）は東京で銀二郎（寛一