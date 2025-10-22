【専門家の目｜高萩洋次郎】岡山MF佐藤龍之介の個人技弾に注目ファジアーノ岡山は10月18日、J1リーグ第34節でセレッソ大阪と対戦し、1-2で敗れた。この試合で岡山MF佐藤龍之介が得意のドリブルから圧巻ゴールを決めたなか、元日本代表MF高萩洋次郎氏が「相手にしていて嫌な選手」と言及している。 ◇◇◇19歳が圧巻プレーを見せた。佐藤はチリで行われていたU-20ワールドカップに参戦していたため、9