「M5」チップを搭載した新型「MacBook Pro」のパフォーマンスが素晴らしいと海外で報じられています。 ↑マイナーアップデートだからといって甘く見ないで（画像提供／アップル）。 「Geekbench 6」のベンチマークテストで、M5はシングルコア性能で4263というスコアを達成。これはMacまたはPC向けのプロセッサの中で、最高記録となるシングルコアスコアと言われています。 一方、マルチコア性能では、MacBook ProのM5は1