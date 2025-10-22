第３８回東京国際映画祭（２７日開幕）は２２日、邦画界を代表する山田洋次監督に特別功労賞を授与することを決めた。山田監督は１９６１年「二階の他人」で監督デビューした。渥美清さん主演で国民的シリーズとなった「男はつらいよ」（５０作）は、ギネス世界記録にも認定。普遍的な家族愛と故郷への思いを描いた不朽の名作として、今なお多くの人々に愛されている。また２０００年以降は時代劇にも力を注ぎ、「たそがれ清兵