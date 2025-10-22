管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、高たんぱくでヘルシーな「高野豆腐のはさみ焼き」のレシピを紹介します。高野豆腐に切り込みを入れ、肉だねをはさんで焼きました。煮物のイメージが強い高野豆腐ですが、実はいろいろな使い方が楽しめるんですよ！【詳細】他の記事はこちら高野豆腐のはさみ焼きを試すのにかかる時間約15分（焼く時間を除く）高野豆腐のはさみ焼きレシピ高野豆腐のはさみ焼き