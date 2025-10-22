※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2021年8月号からの転載です。この記事の画像を見るアニメーション映画監督・細田守の最新作『竜とそばかすの姫』が７月16日より全国公開される。監督自らが手がけた小説版は既に絶賛発売中。『サマーウォーズ』以来となるインターネット（仮想空間）を題材にした本作は、過去作と何が違って何が同じなのか？ ほそだ・まもる●1967年、富山県出身。99年に『劇場版デジモンアドベンチャー』で映