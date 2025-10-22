セルバ出版より、新刊書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方自律的な学習者への第一歩』が2025年10月22日に発売されました。現役教員である著者が、多くの学生に知ってほしい「本当の勉強法」を伝える一冊です。学生生活だけでなく、その後の人生を豊かにする「学び方のヒント」が詰まっています。 セルバ出版 書籍『ずっと知らなかった、本当の学び方自律的な学習者への第一歩』 「なぜ、学びが続かないの