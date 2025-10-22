セリアで見つけた詰め替えボトル。なんと、ありそうでなかった3つのボトルをまとめて持ち運べる優れものでした！土台にそれぞれのボトルを収納できる仕様で、とてもスマート。スキンケアアイテムや入浴アイテムの携帯に便利です。ボトルにナンバリングがされていて、ラベルシールなどを貼る手間も省けますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルボトル 3in1価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.3×5.3×10.5cm販売