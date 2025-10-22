歌手の近藤真彦（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。競泳で五輪3大会連続代表の池江璃花子（25＝横浜ゴム）との2ショットを披露した。「美人さんとのツーショット！」と書き出すと、ジャージー姿の自身と、黒のロングTシャツにデニム姿の池江との2ショットをアップ。「先日のスーパーフォーミュラの時ヨコハマタイヤ繋がりでご挨拶に来てくれました！池江璃花子さん水泳教わりたい！」とつづった。近藤の投稿に