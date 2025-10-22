公益財団法人 東京都中小企業振興公社が、都内の中小企業者等を対象とした「令和7年度 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業」に関するウェビナーを開催します。開催日は2025年11月11日(火)で、助成制度の内容や申請のポイントについて詳しく解説されます。助成事業の申請は2025年11月28日(金)まで受け付けています。 東京都中小企業振興公社「シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助