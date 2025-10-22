ダイソーで見つけたフォトフレームが、100均とは思えないクオリティの高さ♡雑貨屋さんで1,000円以上はしそうなデザインなのに、220円（税込）で驚きました！トレンド感たっぷりな、凹凸感のあるアルミ素材でおしゃれな雰囲気。背板も取り外しやすく、使い心地抜群です！縦・横両方の向きで飾れて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミフォトフレーム（シルバーカラー、L判）価格：￥220（税込）収納可