俳優の水上恒司、生見愛瑠が22日、都内で行われた洋服の青山『スーツスクエア』新商品発表会に参加した。【動画】水上恒司、CM撮影で“鬼の30秒”! 無茶ぶりの真相明かす新キャラクターを務め、CMに出演している2人。軽快なダンスを披露しているが水上は「僕自身、歌とかダンスができない人間。アングルで、こういう風に見えていくなんて、スゴい！」と驚き。さらに「使われているのがアドリブの部分。もともと予定して芝居は