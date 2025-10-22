コンビニ大手3社の第2四半期業績は、既存店売上高と平均日販が揃って前年を上回った。節約志向の中でも、価格と価値のバランスを意識した商品開発やアプリクーポン施策、季節商品の投入などが寄与した。一方、客数や粗利率では明暗が分かれた。下期も不透明な環境が続くが、来店動機の創出や収益力強化に向けた打ち手が問われる。セブン-イレブン・ジャパン減収減益だが、既存店売上高と平均日販は堅調。「セブンカフェベーカリー