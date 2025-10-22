「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合は、全23局・2時間26分という超ロングゲームになった。その要因となったのが東4局、さらには南1局での大連荘。最大でリーグタイの10本場まで積み上がったことで、選手にとっては思わぬ“暗算混乱タイム”を強いられることになった。【映像】急な暗算、難しい…悩んで目をつむる亜樹麻雀ではルールによって異なるもの、連荘した際には1本場、2本場というように増えていき、Mリー