〈「下水の臭いがするから、窓は開けるな」夫が“隠していたモノ”の正体は…ベランダに「元恋人の遺体を隠しながら」妻と暮らしていた“28歳男性の異常性”（平成29年）〉から続く家賃滞納を理由に踏み込んだワンルームマンションのベランダで、白骨化した女性遺体が見つかった――。異臭を放ちながらも、7年間誰にも気づかれずに放置されていたその部屋には、「彼女を殺した。死にきれなかった」と記された1枚のメモが残されて