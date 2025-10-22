無許可で接待を伴うガールズバーを営業した疑いで、経営者の男が逮捕されました。清水隆太郎容疑者は2022年から2025年にかけ、自身が経営するさいたま市大宮区のガールズバー「Lily」で無許可で接待を伴う営業をした疑いがもたれています。警察によりますと店では女性従業員が様々なコスチュームをまといカウンター越しに客に酒を提供したり、カラオケをしたりする接待行為をしていたということです。調べに対し清水容疑者は「隣に