プロ野球・巨人は22日、秋季キャンプの日程について発表しました。また、この秋季キャンプには球団OBの李承菀氏が臨時コーチを務めます。06年から10年まで巨人に在籍し、その後オリックス、古巣のサムスン・ライオンズ（韓国）と移籍。13年の現役生活を経て、23年から25年まで斗山ベアーズで監督を務めていました。▽秋季キャンプ【日程】10月29日:全軍＝午前9時開始、10月30日〜11月13日:午前の部＝午前9時開始 午後の部＝