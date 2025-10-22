Uber Eats Japanは、10月21日から四国地方の愛媛県および九州地方の長崎県・大分県・佐賀県を含む計6都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始した。さらに、徳島県・香川県・福岡県・佐賀県・長崎県の7都市でサービスを拡大する。今回の展開によって、「2025年中に全国100都市以上でサービスを新規展開する」という目標を正式に達成した。Uber Eatsはこれまで、都市部を中心にサービスを展開してきたが、今年初旬か