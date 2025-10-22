「BARTH Body ＆ Hand Care Set Scent of Lavender」アース製薬は、バスタイムからスリープタイムまでワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」から、おやすみ前のリラックスタイムをやさしいラベンダーの香りで包む限定セット「BARTH Body ＆ Hand Care Set Scent of Lavender（バース ボディ アンド ハンド ケア セット セント オブ ラベンダー）」を、10月21日に全国のバラエティ