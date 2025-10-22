プラスは、テープを引くときの音を約90％（同社比、音圧パスカルでの比較）カットした静音設計の修正テープ「ホワイパー クワイエット」を、10月28日に発売する。「ホワイパー クワイエット」従来の修正テープは構造上、引くときにカチカチと音が発生するが、同製品は「静音ギア」を搭載した独自の静音設計によってこの音をカット。自習室や図書館、コワーキングスペースなどの静かな場所でも安心かつ快適に使うことができる。「ホ