三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第5話に、宮澤エマがゲスト出演する。 参考：宮澤エマが語る、ドラマと舞台への思い「どちらも経験することで、さらにいい演技を」 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。 宮澤が演じるのは、WS劇場で上演さ