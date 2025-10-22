Stray Kidsが、ニューアルバム『SKZ IT TAPE「DO IT」』を11月21日にリリース。また、トレーラー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】Stray Kids、ニューアルバム『SKZ IT TAPE「DO IT」』トレーラー） ティザー映像は、10月18日、19日に韓国 ソウル 仁川アシアドメインスタジアムにて行われた自身最大規模のワールドツアーのアンコールライブ『St