オフの去就が注目されるDeNA・ジャクソン(C)産経新聞社セ・リーグ2位でクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージで敗退したDeNAのアンドレ・ジャクソンが10月21日に米国に帰国。その後に自身のインスタグラムを更新し、ファンへの感謝を伝えた。【動画】来季はどうなる？DeNAジャクソンの来日1号の3ランをチェックジャクソンは来日2年目の今季、25試合で10勝7敗、防御率2.33の好成績。球団の外国人投手では、2017年の