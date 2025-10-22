梅野は今季が複数年契約の最終年となる（C）産経新聞社今オフ、移籍市場で注目を集めそうなのは捕手枠にもある。経験値が必要なベテラン捕手はどの球団も欲しがるピース。特に今季は主戦捕手の固定に苦しんだ球団も多いとあって、仮に移籍市場に出てくれば熱視線を向けられそうだ。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェックその意味では2023年のチーム日本一を支えた、阪神のベテラン捕手、梅野隆太郎も