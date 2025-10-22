投打で凄まじいプレーを披露した大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の見せつけた伝説的なワンマンショーは、まさしく「歴史的な出来事」として語られている。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック観た者の度肝を抜くパフォーマンスだった。去る10月17日に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、大谷はドジャースが勝てばワールドシリーズ進出が決まる大舞台で「1番