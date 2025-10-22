南西諸島では２２日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］前線が台湾付近から種子島・屋久島付近、伊豆諸島付近を通って、日本のはるか東にほとんど停滞しています。また、熱帯低気圧が先島諸島付近にあって、ゆっくり南南西へ進んでいます。前線や熱帯低気圧に向かって暖かく湿