北海道白老町の養鶏場で１０月２１日、ニワトリから高病原性鳥インフルエンザの感染の疑いが見つかり、確定検査の結果、感染が確認されました。全国の農場では今シーズン初めての感染となります。白老町の養鶏場では２１日、ニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査の結果、Ａ型インフルエンザの陽性反応が確認されていました。道によりますと、その後の確定検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたとい