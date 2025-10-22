⒞囲碁・将棋チャンネル 藤井聡太竜王に佐々木勇気八段が挑戦する第38期竜王戦七番勝負。年末を彩る将棋界最高の戦いは、2年連続で同じ顔合わせとなった。前期は互いに先手番を取り合う展開が続いたが、第6局で後手番の藤井が買って、4勝2敗での防衛となっている。佐々木は前回の竜王戦が初のタイトル戦登場で、今年も挑戦権を獲得した。準決勝でタイトル戦常連の永瀬拓矢九段、挑戦者決定戦では竜王戦ドリームを目指し