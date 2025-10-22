北海道網走市北1条東2丁目にある「帽子岩」の付近で10月22日午前9時半ごろ、釣り人とみられる40～50代の男性が海に浮いた状態で発見されました。消防によりますと、男性は周囲にいた釣り人らによって引きあげられたとみられ、心肺停止の状態で搬送されたということです。男性が発見された現場は浅瀬が続く浜辺で、多くの人が海に入って釣りをする場所だということです。警察と消防が当時の状況などを詳しく調べています。