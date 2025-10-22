お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が22日、東京のとっとり・おかやま新橋館で行われた「新橋岡山デニムストリート」記者発表会に登壇。ベストジーニスト賞への期待にツッコむ一幕があった。【写真】やばっ⋯！早着替えチャレンジギリギリセーフの河本太この日河本は、体調不良で欠席した井口不在の中、岡山県出身芸人としてきょう22日〜11月9日に開催される「新橋岡山デニムストリート」のPRで登場。会見では、岡山の