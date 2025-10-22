政府は２２日、安倍内閣で首相補佐官と首相秘書官を兼務した今井尚哉氏を２１日付で内閣官房参与（特命担当）に起用する人事を発表した。高市首相は、首相官邸が政策を主導した安倍内閣の政権運営に倣う考えを示しており、今井氏に助言を求めるためとみられる。石破内閣で１０人いた内閣官房参与のうち、小泉元首相の政務担当秘書官だった飯島勲氏ら３人を再任した。新たに選挙制度・政治資金制度担当として平川薫・元内閣法制