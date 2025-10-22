教員が盗撮画像を共有したとされる事件で、愛知県警は22日、少女の着替えを盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反容疑で北海道千歳市立中教諭の男（41）を、東京都迷惑防止条例違反容疑で豊島区立小教諭の男（34）を再逮捕した。