友だちや彼氏、会社の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は会社での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。今回は、新卒で入社したときの会社での話。主人公は、特にやりたいことがなかったので、大学卒業後にバイトの経験がある塾業界に就職しました。しかし、経験者であることから、忙しい校舎に配属され、毎日ヘトヘトになるまで働くことになります。ある日