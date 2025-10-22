初対面の女性を前にすると、ついつい虚勢を張りたくなるのが男の悲しいサガというもの。しかし、無駄に「ダサイやつ」という烙印を押されたくなければ、話題選びには注意したほうがいいかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「合コンや飲み会で思わずイラッときた『俺様トーク』」をご紹介します。【１】「俺の周りには自然に人が集まってくる」などの過剰な自信トーク「こういうことを