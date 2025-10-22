あなたは読めますか？突然ですが、「噤む」という漢字読めますか？漢字自体はあまり見かけませんが、誰もが知っている「黙る」ことに関する、ある表現で使われています。気になる正解は……「つぐむ」でした！「噤む（つぐむ）」の意味は、口を閉じること、またはものを言わない、黙ることです。この漢字は、主に「口を噤む（くちを つぐむ）」という形で使われます。「口を噤む」とは、話すのをやめて黙りこむ、真相を言わずに口