あなたは読めますか？突然ですが、「虎杖」という漢字読めますか？最近では人気アニメのキャラクター名としても知られるようになりましたが、実はこの漢字、日本に自生する身近な植物の名前なのです。あなたは正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「いたどり」でした！「虎杖（いたどり）」は、タデ科の多年草で、山野や道端、土手など、日本のいたるところで見られる植物です。成長すると中空になる茎には、虎の縞模様のよ