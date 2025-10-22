アイドルグループ「乃木坂46」元メンバーでタレントの与田祐希（25）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。先日開催された「RakutenGirlsAward2025AUTUMN/WINTER」でのオフショットを公開した。与田は「Rakuten GirlsAward 2025 A/W。ありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。写真では、乃木坂46現役キャプテンの梅澤美波、久保史緒里そして初代乃木坂46キャプテン・桜井玲香の4ショットや桜井との密着